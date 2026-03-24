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Résurgence en AG suivie d’une conférence sur les lavoirs

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Bien connue pour ses actions bénévoles de sauvegarde et de restauration du patrimoine bâti et des vitraux en Vendômois, l’association Résurgence accueillera lors de son assemblée générale une conférence/table-ronde sur les lavoirs, éléments de petit patrimoine privé et public, attachés à la mémoire collective. L’année passée, Résurgence a enchaîné, avec son atelier vitrail restaurations et créations et a poursuivi pleinement ses chantiers de patrimoine bâti, de la croix de Lisle au puits de Houssay en passant par la chapelle de Rocheux et le chantier participatif du lavoir de Meslay, le sixième à l’actif de l’association, d’où le thème de la conférence qui réunira plusieurs intervenants.

AG et conférence de Résurgence le 11 avril à 16h aux Greniers de l’Abbaye à Vendôme, gratuit.
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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