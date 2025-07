«Le réveil du Lérot» cet été !

À 90 ans, le faïencier Michel Boillot de La Chartre-sur-le-Loir (72) a décidé avec l’un de ses fils d’ouvrir grand les portes de sa boutique et de son atelier qui dormaient depuis dix ans. Trois dates festives à retenir !

Chouette idée… Même s’il s’agit d’un lérot, ce petit rongeur qui dort beaucoup et qui a donné son nom à l’atelier de l’artiste. Clément Boillot a décidé avec son père de «réveiller la petite bête» pour accueillir de nouveau les visiteurs et clients, ce qui se fit pendant plus de 50 ans jusqu’au milieu des années 2010.

Depuis l’église de La Chartre, il suffit de passer le pont comme dans la chanson de Brassens. Et, si ce n’est pas l’aventure, c’est au moins l’assurance de belles découvertes et d’un accès privilégié à l’intimité de la création.

«En plus des deux salles d’expo de faïences et de la galerie des peintures, on va ouvrir l’atelier et le jardin au bord du Loir» détaille Clément qui, par ailleurs, travaille pour le ministère de la Culture. «L’idée, c’est de permettre aux anciens clients et amis de retrouver les lieux, de revoir Papa, aussi, qui aime raconter sa vie d’artiste dans la région, depuis La Chartre jusqu’aux bords de la Loire qu’il a beaucoup fréquentés avec Maman.»

Céramiques et peintures

Car Jeanne-Noëlle Boillot-Flandrin, décédée en 2020, était peintre elle aussi. La galerie lui est dédiée, qui débouche sur son ancien petit atelier en vis-à-vis de ce charmant jardin fleuri et arboré. Quelques dizaines de toiles souvent très colorées, des aquarelles, des gravures témoignent de sa production très sensible jusqu’aux années 2000.

Quant à Michel, 90 ans, il s’amuse de voir déjà circuler ses créations en brocante ou dans les vide-greniers alors que l’Atelier du Lérot existe toujours. Plusieurs milliers de ses plaques de céramique ornent également l’entrée de maisons dans toute la région. Il sera présent pour ce « Réveil » le temps de trois week-ends… A part une petite sieste, peut-être ?

«Le Réveil du Lérot», portes ouvertes les 12, 13, 14 juillet ; les 15, 16, 17 août ; les 19, 20 et 21 septembre

(Journées du Patrimoine). Entrée libre de 11h à 19h sans interruption : 18, rue de la Madeleine (face à La Poste) à La Chartre-sur-le-loir.