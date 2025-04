Vitalité à la Régie de Quartier

Pour la 4ᵉ année de suite, la Régie de Quartier de Vendôme a remis un chèque de 700€ aux Restos du Cœur représentant 50% de la vente de jouets en décembre. Outre cette action généreuse, la Régie de Quartier est en mutation. Dynamique, elle se développe en créant de nouveaux services, construit son réseau et va prochainement être encore plus visible.

La Régie de Quartier va bien et ses activités rencontrent un réel succès. «Nous collectons de plus en plus de vêtements, mais aussi des objets et notre espace intérieur de vente est limité. Nous cherchions une deuxième boutique, c’est chose faite avec très prochainement, notre arrivée en centre-ville, rue du Change» explique Charles Lavarenne, directeur depuis trois ans de la Régie de Quartier.

Dans ce nouveau local très abîmé et qui vient d’être racheté, la Régie a mis à disposition du nouveau propriétaire toutes les forces de l’association, qui possède en interne plusieurs services dont celui de la rénovation et peinture et ainsi bénéficiera d’un loyer modéré. Un bâtiment qui verrait, au rez-de-chaussée, une présentation des vêtements à vendre et une partie petits objets, ainsi qu’à l’arrière de la boutique, un atelier d’auto-réparation de vélos, c’est-à-dire donner les bases aux cyclistes pour réparer eux-mêmes leur vélo. Aux étages, dans un second temps, la Régie créerait un tiers-lieu pour d’autres associations intéressées par l’économie circulaire.

Des services supplémentaires également comme, avec le bonus réparation qui permet à toutes les personnes de bénéficier d’une aide pour réparer un vêtement au lieu de s’en séparer, la réparation ou le service nettoyage des tapis qui vient enrichir les offres déjà accessibles comme l’entretien des espaces verts, la propreté ou le débarras de maison.