La marque «Vendôme» se décline dans un écrin

En ce mois de juin, deux expositions s’articulent autour de la marque « Vendôme, bien plus qu’une place » et près du joyau, phare du patrimoine, que représente l’abbaye de La Trinité, au rez-de-chaussée du musée, bâtiment racheté par Louis Vuitton pour y implanter un atelier de travail des cuirs précieux de la marque.

La première exposition, du 8 au 30 juin, s’intitule «de l’or dans les mains».

Au sein du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine du musée de Vendôme, l’objectif était de réaliser une exposition des artisans d’art du réseau de la marque «Vendôme» et autres invités avec la présence d’artisans pendant le week-end. Parmi les ateliers représentés : Martinez (joaillerie), Marie-Hélène Poisson (restauration de meubles Boule), Jonathan Kern (création à base de nacre, pierres précieuses et semi-précieuses), Ombres et facettes (lustres), Scarlett Décoration (tapisserie décoration), La Sellerie Percheronne (maroquinerie sellerie), Jürgen Katzengruber (stylisme), Plumes&volumes (abat-jouriste), REI (fabrication de caisses à orangers du château de Versailles), Rainer Felbermaier (maître ébéniste)…

La seconde, du 15 juin au 16 septembre, repliera l’espace pour amener la place Vendôme à Vendôme

en présentant, au fil d’un parcours thématique, le célèbre hôtel de Vendôme et ses différents propriétaires, le rôle de Louis XIV, la colonne Vendôme, les habitants célèbres de la place, le lieu d’élégance et de luxe, et, enfin, les boutiques de la fameuse place, ambassadeurs de la marque.

