Tous à la déchetterie !

Le 7 juin, de 14h à 19h30, les sept déchetteries du Syndicat mixte VAL DEM seront ouvertes simultanément. Chacune aura une thématique différente avec des animations, jeux, démonstrations…

Associé avec des associations pertinentes et partenaires comme avec Dos d’Âne à Selommes, VAL DEM anime donc des ateliers, comme partout en Europe, lors de cette «Semaine européenne du développement durable» pour sensibiliser à nouveau ses concitoyens aux déchets et au recyclage, que l’on soit adulte ou enfant, jeune ou vieux. Une occasion également de mettre en avant les gardiens des déchetteries que l’on aperçoit au moment où nous nous y déplaçons. Connaître leur métier, leur contrainte, leur savoir-faire en terme de tri, l’occasion de leur poser des questions également pour comprendre comment fonctionne une déchetterie avec le devenir des objets que l’on jette. Savoir par exemple quelles conséquences si je me trompe de benne ?

Animations des déchetteries pour le vendredi 7 juin de 14h à 19h30:

Danzé : RECYCLAGE DU PLASTIQUE – Tout savoir sur le tri et le recyclage des différents types de plastiques.

Naveil : DÉCHETS DANGEREUX avec la participation de l’association Perche nature – Jeu et prévention des risques liés aux déchets dangereux. Apprendre à les reconnaitre pour mieux les traiter

Vendôme Sud : JARDIN – Démonstration de compostage et de broyage, conseils pour jardiner au naturel et composter.

Morée : VISITE COMMENTÉE par l’association Athéna : Et après la déchetterie ? Que deviennent les déchets ? Tout savoir sur les filières de recyclage des déchets de déchetterie

Selommes : RÉPARATION DEEE (Déchets d’équipements électrique et électronique) avec la participation de l’association Dos d’âne – Démonstration et conseils de réparation de petits appareils électroménagers

Saint Ouen : MEUBLES – Récupération et customisation de meubles avec la participation de Nyne artisan d’art, et la fabrication de meubles en palettes avec le Régie de Quartier et service de la Recyclerie.

Saint Amand-Longpré : VISITE GUIDÉE & PARCOURS LUDIQUE animés par l’association Perche Nature. Les enfants adoreront chercher les réponses du quiz dans tous les recoins de la déchetterie ! »

Le Petit Vendômois