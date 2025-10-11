La semaine mondiale de la colonne vertébrale

Le mal de dos est et reste un fléau avec toujours cette étiquette depuis très longtemps de la maladie du siècle. Un Français sur deux souffre de ces troubles musculo squelettiques ! Du 13 au 18 octobre, Clara Houdebert, chiropracteur à Vendôme qui a ouvert son cabinet en 2023 au sein de la clinique du saint Cœur, offre un bilan vertébral sur rendez-vous durant cette semaine mondiale de la colonne vertébrale. Car comme elle le précise, il n’y a pas besoin de prescription du médecin pour consulter un chiropracteur. Clara Houdebert pratique beaucoup la prévention, travaillant avec de nombreux kinésithérapeute.

