Le Boeuf vendômois

Pour la 3e édition du Boeuf Vendômois, dîner-spectacle au Minotaure, le club service du Kiwanis de Vendôme a encore une fois, mis les petits plats dans les grands. Avec toujours le bœuf bourguignon préparé par six chefs cuisiniers renommés localement, côté spectacle cette fois-ci, on pourra entendre la chorale comédie Orange Blues qui danse et chante un répertoire de célèbres chansons françaises. Une chorale pas comme les autres qui s’entend et se voit ! Pour cette soirée exceptionnelle, le groupe musical Apple Juice avec ses titres repris des Beatles feront pour sûr le bonheur des amoureux de ce groupe mythique et légendaire de Liverpool. Enfin et peut-être le plus important, tous les bénéfices de cette opération seront reversés à l’AFM Téléthon. Une belle soirée caritative !

Le Bœuf Vendômois. Lundi 13 octobre à partir de 19h30 au Minotaure à Vendôme. Réservation obligatoire : pat.mer@hotmail.fr / 06 73 59 94 36