Deux conférences en octobre pour l’UTLV

Historico-littéraires et gratuites pour les adhérents mais également ouvertes à toute personne souhaitant assister à une séance sans s’inscrire (participation 10€ à l’entrée de la salle), ces deux conférences auront lieu à 14h30 à l’auditorium du lycée-collège St Joseph rue Lemyre de Villers à Vendôme (juste avant l’établissement Neilz où il ne faut pas se garer !)

Mardi 14 octobre sera la présentation de la session d’automne avec le livre de Pauline de Préval : le dictionnaire amoureux des cathédrales . (dédicace à la fin de la séance). Après de nombreux voyages et une carrière dans le journalisme, elle se consacre depuis 2012 à l’écriture. Dans son intervention, l’auteure commencera par définir ce qu’est une cathédrale puis elle abordera les facteurs spirituels, politiques, économiques et technologiques qui ont permis l’avènement de l’architecture gothique qui domine les paysages de l’Occident chrétien.

sera la présentation de la session d’automne avec le livre de . (dédicace à la fin de la séance). Après de nombreux voyages et une carrière dans le journalisme, elle se consacre depuis 2012 à l’écriture. Dans son intervention, l’auteure commencera par définir ce qu’est une cathédrale puis elle abordera les facteurs spirituels, politiques, économiques et technologiques qui ont permis l’avènement de l’architecture gothique qui domine les paysages de l’Occident chrétien. Mardi 21 octobre Nicolas Ivanoff présentera le Titien : Tiziano Vecello ( 1488-1576) est un peintre et graveur vénitien. Artiste majeur du XVIe siècle, il est connu particulièrement comme un grand portraitiste grâce à son habileté à faire ressortir le caractère des personnages en donnant tout pouvoir à la couleur. Selon le conférencier, enseignant le droit et l’histoire au lycée Racine à Paris, «Le Titien est à la croisée des chemins. Artiste de son temps, il bouscule son art et son organisation économique, c’est aussi un homme d’influence qui joue un rôle parfois politique auprès des plus grands comme Charles Quint »

La session d’automne «Au temps des cathédrales» comportera 8 conférences qui auront lieu aux Greniers de l’Abbaye (pour les adhérents participation de 32€), les dates confirmées sont les 4, 12, 13, 14, 18, 20, 25 et 27 novembre. Des précisions et confirmations vous seront données dans Le Petit Vendômois de Novembre. Retenez dès à présent mardi 4 novembre : «les moyens de financement des cathédrales» par Gilles Fresson et mercredi 12 novembre : «Alimentation et médecine au Moyen Age» par Fabian Müllers.

Pour toute information supplémentaire sur le programme à venir ou pour s’inscrire (adhésion 2025 :30€ pour l’année civile), s’adresser à la permanence du Pôle Chartrain le mardi de 9h à 12h, mais aussi par courrier à l’UTLV 140 fg Chartrain 41100 Vendôme ou par courriel à universitedutempslibre@orange.fr. N’hésitez pas à vous rendre sur le site utlvendome.fr.