L’histoire romaine en Loir-et-Cher

Tout au long de l’été, le site gallo-romain de Tasciaca de Thésée-la-Romaine dans le sud du département offre un programme riche en manifestations culturelles et activités ludiques avec son musée. Ce vicus gallo-romain sur la voie romaine qui rejoignait Tours à Bourges est l’un des rares vestiges encore bien conservés du département. Il fut longtemps un lieu d’échange à la frontière de trois peuples gaulois qui se cotoyaient, les Turons, les Carnutes-Aureliani et les Bituriges. Il fut également un important centre de production de céramique, Tasciaca étant l’un des rares sites dont on connaît le nom dès l’Antiquité. Ce site a survécu à de nombreux évènements dont les invasions barbares des IVe et Vᵉ siècle et à l’effondrement de l’Empire Romain.

En juillet et août, le site et son musée sont ouverts du mercredi au dimanche avec plusieurs animations prévues dans la période estivale / Tous les renseignements : www.tasciaca.com/