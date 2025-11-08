L’assainissement qui embellit votre jardin

L’entreprise vendômoise Epigée organise le 15 novembre une visite guidée d’un jardin d’assainissement à Azé au lieu-dit La Lignière. Une bonne façon de connaître sur le terrain ce système individuel naturel qui a fait ses preuves et qui demain pourra intégrer votre maison.

Comment transformer son assainissement individuel en jardin ? Avec Epigée, l’entreprise experte localement de la solution Aquatiris, la phytoépuration est la solution. Simple, durable et esthétique, ce procédé est vraiment écologique pour traiter l’ensemble des eaux usées de votre foyer. En effet, le principe est simple, les eaux sont traitées dès leur sortie dans un ou deux filtres successifs constitués de matériaux filtrants naturels et inaltérables. La présence de végétaux à fort potentiel d’évapotranspiration contribue en plus à la lutte contre le réchauffement climatique en favorisant la biodiversité animale et végétale. Aucune fosse, donc pas de vidange de boues, pas d’émission de gaz à effet de serre, pas d’utilisation d’énergie ou de consommable, l’entretien se fait simplement par un simple désherbage et de coupe des roseaux annuellement.