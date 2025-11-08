Avec Perche Nature

Cueillette et cuisine de plantes sauvages

Samedi 15 novembre

Lors d’une balade, venez cueillir, reconnaître et en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles. Passez ensuite en cuisine pour transformer vos récoltes en délicieuses recettes sauvages ! RDV à 14h, ancien camping de Saint-Firmin-des-Près. Places limitées, en partenariat avec Chemins et Paysages. Inscription : chemins.paysages@laposte.net (adhésion 10€ à l’association)

nature au microscope

Samedi 22 novembre

Journée d’apprentissage de la photographie nature avec un microscope ou une loupe binoculaire. Choix du matériel, du sujet à photographier et réalisation de clichés.

RDV à 11h30, Maison Consigny à Mondoubleau. Sur inscription, places limitées.

Chantier gestion de haies

Samedi 6 décembre

Chantier trognes et plessage de haies sur le Chemin du vieux bocage, Espace Naturel Sensible typique du paysage bocager. Organisé en partenariat avec la commune, la Maison Botanique et le conseil départemental du Loir-et-Cher

RDV à 9h30, au centre bourg, Le Temple. Sur inscription, places limitées.

Certaines animations sont susceptibles d’être annulées en cas de météo défavorable, nous vous conseillons de consulter le site internet de Perche Nature avant de vous déplacer