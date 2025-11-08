Sorties et loisirsNature et découvertes

Avec Perche Nature

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 40 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
microscope 1

Cueillette et cuisine de plantes sauvages
Samedi 15 novembre
Lors d’une balade, venez cueillir, reconnaître et en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles. Passez ensuite en cuisine pour transformer vos récoltes en délicieuses recettes sauvages  ! RDV à 14h, ancien camping de Saint-Firmin-des-Près. Places limitées, en partenariat avec Chemins et Paysages. Inscription  : chemins.paysages@laposte.net (adhésion 10€ à l’association)

cuisine plantes 1nature au microscope
Samedi 22 novembre
Journée d’apprentissage de la photographie nature avec un microscope ou une loupe binoculaire. Choix du matériel, du sujet à photographier et réalisation de clichés.
RDV à 11h30, Maison Consigny à Mondoubleau. Sur inscription, places limitées.

Chantier gestion de haies
Samedi 6 décembre
Chantier trognes et plessage de haies sur le Chemin du vieux bocage, Espace Naturel Sensible typique du paysage bocager. Organisé en partenariat avec la commune, la Maison Botanique et le conseil départemental du Loir-et-Cher
RDV à 9h30, au centre bourg, Le Temple. Sur inscription, places limitées.

Certaines animations sont susceptibles d’être annulées en cas de météo défavorable, nous vous conseillons de consulter le site internet de Perche Nature avant de vous déplacer

Perche Nature Perche et Vallée du Loir. 4 rue Saint-Denis – Maison Consigny – 41170 Mondoubleau Tel 02 54 80 11 05 www.perchenature.fr
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 40 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

insomniaques 1

Au programme de l’Echalier…

il y a 8 heures
cie double jeu novembre 2

«Mariage et châtiment»

il y a 2 jours
apiculture 2

A la Maison Botanique

il y a 3 jours
passage en revue 2

Au Quai des Arts à Vibraye (72)

il y a 3 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page