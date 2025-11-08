Au programme de l’Echalier…
En novembre, l’Echalier propose deux spectacles :
Samedi 15 novembre à 19h «Insomniaques» théâtre documentaire d’objets et de marionnette à la Grange de Saint-Agil
Mise en scène : Lou Simon
Avec : Arnold Mensah, Clémentine Pasgrimaud et Mariama Diedhiou
Lors de l’écriture d’un livre sur la vie quotidienne des soldats allemands à Rouen sous l’occupation, deux habitants de cette ville, au sommeil agité, découvrent une photo qui fait dévier leur projet : l’une des rares traces d’un massacre de tirailleurs et de civils noirs à l’arrivée de l’armée allemande dans la ville, le 9 juin 1940. Le massacre, oublié pendant des dizaines d’années, est remis en lumière par l’enquête qu’ils mènent avec méthode. Trois interprètes au plateau dévoilent, couche après couche, entre mots, images et percussions, comment l’Histoire est passée sous silence.
Durée : 1h10 – tout public dès 12 ans – Tarifs : 12€ / 6€
Jeudi 20 novembre à 19h «Dans mon foutu zoo» Escapade au Minotaure à Vendôme. Départ 18h15 du collège Alphonse Karr à Mondoubleau
Par le Collectif Le Printemps du Machiniste
«Dans mon foutu zoo» propose une plongée au cœur du repli sur soi. À travers le personnage de Didi, le spectacle explore l’introspection comme un espace nécessaire mais transitoire, une apnée pour se régénérer. Nourri par la collecte de témoignages auprès d’adultes et de jeunes, le collectif continue de questionner la place de l’individu au sein du groupe.
Spectacle programmé par L’Hectare – Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette.
Durée : 1h10 – tout public dès 10 ans – Tarifs unique (transport + entrée) : 11 €