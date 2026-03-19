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Le salon des Bonimenteurs

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La fête des jeunes lecteurs, samedi 28 mars de 13h30 à 18h, à la Maison Consigny et médiathèque de Mondoubleau, en présence des auteurs Frédéric Marais et Jean-Christophe Tixier. L’entrée est libre.

Le vingtième anniversaire du salon des Bonimenteurs s’est achevé en mars 2025 dans les fumigènes, les boules à facettes et les décibels, pour une digne célébration du livre et le plaisir de ses jeunes lecteurs ! Moment festif qui a laissé la parole libre aux bonimenteurs de l’année et aux plus anciens et où la lecture s’est invitée jusque sous la halle de la mairie de Mondoubleau et dans certaines vitrines commerçantes.

L’édition 2026 reviendra à des proportions plus raisonnables mais fera toujours une place privilégiée aux coups de cœur des jeunes lecteurs, qui accueilleront, en amont, dans leurs classes, Frédéric Marais et Jean-Christophe Tixier, invités du salon. Spectacles, dédicaces, expositions rythmeront l’après-midi.

L’Echalier et la médiathèque Jules-Verne, coorganisateurs du projet, se réjouissent d’y accueillir, encore une fois, enfants, familles et amis et de partager leur passion de la lecture.

Avec la participation du collège Alphonse Karr, des écoles de Mondoubleau, Sargé-sur-Braye, Couëtron-au-Perche, Cormenon, Le Gault-du-Perche, Epuisay, du Foyer Arc-en-Ciel, de la Wish association, de la Compagnie des animaux bizarres et véhéments, de l’atelier théâtre de L’Echalier, ainsi que la Librairie du Coin de Châteaudun.

La Grange, 5 rue des Chevaliers, Saint-Agil, 41170 Couëtron-au-Perche. 02 54 89 81 52. contact@lechalier.fr www.lechalier.fr
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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