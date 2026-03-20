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Pierre Manenti à l’AG des Amis du Château de Meslay

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Après son asssemblée générale statutaire, samedi 28 mars aux Greniers de l’abbaye de Vendôme, l’association culturelle des Amis du Château de Meslay accueillera, Pierre Manenti, en conférence et dédicaces.

Normalien, passé par Sciences Po Strasbourg, diplômé en histoire et en relations internationales, Pierre Manenti a été collaborateur parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ancien conseiller en charge de la transition écologique territoriale puis conseiller politique, il fut aussi chargé des élus et des territoires au ministère du Logement. A l’issue de la conférence, il dédicacera son livre autour d’un verre.

Dans son dernier ouvrage (paru en janvier 2026) «Le RPR, une certaine idée de la Droite» (Ed. Passés Composés), Pierre Manenti revient sur l’histoire du parti chiraquien que certains aujourd’hui perçoivent comme un âge d’or de la droite.

Le RPR fut une machine de guerre électorale. D’inspiration gaulliste, chiraquien par nature, il fut aussi la maison de femmes et d’hommes politiques qui ont façonné la Ve République : Marie-France Garaud, Charles Pasqua, Philippe Séguin, Edouard Balladur, Alain Juppé ou encore Nicolas Sarkozy. Le RPR compte des victoires à son actif, mais il charrie aussi des secrets, des complots et même des tragédies. En racontant son histoire, son organisation et ses réseaux, Pierre Manenti revient sur vingt-cinq ans de vie politique. Grâce à des sources inédites, à plus de cinquante entretiens avec des acteurs de premier plan, Pierre Manenti raconte pour la première fois les coulisses de ce parti qui incarne à lui tout seul une certaine idée de la droite.

Samedi 28 mars à 16h aux Greniers de l’Abbaye de Vendôme, Dédicace / Entrée Libre
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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