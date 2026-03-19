Nouveau show-room pour ABP Solution habitat

ABP Solution habitat a déménagé début janvier de quelques mètres, du faubourg Chartrain à l’avenue Gérard Yvon, pour accueillir un show-room à la fois intérieur et, bientôt, extérieur afin d’exposer tout leur savoir-faire.

Dans les anciens locaux de CG Communication, tout a été repensé et rénové du sol au plafond, avec un espace plus grand et complètement restructuré pour exposer toute la collection de menuiseries disponible, à découvrir lors des portes ouvertes du 27 au 29 mars prochain. « Nous avons, au sein d’ABP Solution habitat, intégré récemment une dessinatrice-conceptrice qui réalise tous les plans de nos chantiers en 3D. Elle a travaillé, comme elle le fait chaque jour pour nos clients, à optimiser cet espace qui bénéficie de grandes baies vitrées rénovées donnant sur l’extérieur », explique Richard Da Silva, gérant de la société ABP Solution, qui possède cinq agences, dont celle de Vendôme depuis 2013. Ainsi, la surface du magasin vendômois accueille dorénavant, en plus du vaste espace de vente des produits, une salle de réunion, un bureau pour recevoir les clients et des extérieurs bientôt aménagés pour présenter les menuiseries telles que les portails ou les clôtures.

Pour les Portes ouvertes de cette fin mars, ABP Solution habitat propose des offres exceptionnelles pour tous les projets de rénovation. «Nos fournisseurs de menuiserie sont reconnus pour la performance énergétique de leurs produits, sans oublier nos professionnels, techniciens menuisier-poseurs, car, à l’exemple de la Formule 1, vous avez beau avoir la meilleure voiture, vous ne gagnerez pas le Grand Prix si vous n’avez pas le meilleur pilote aussi», souligne le gérant. Lors de ces Portes ouvertes, ABP Solution habitat fait également gagner, au tirage au sort et sans obligation d’achat, un voyage pour deux personnes, tout frais compris. «Nos clients qui gagnent ce voyage nous rapportent toujours de belles histoires. Car, au-delà de l’aspect commercial lors de cette ouverture exceptionnelle de nos locaux, ce sont aussi des moments où nous croisons et échangeons avec nos clients qui poussent la porte pour juste nous saluer ou pour un nouveau projet. Ce sont nos premiers ambassadeurs», conclut Richard Da Silva.