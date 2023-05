Les Cocottes font des poussins

En cinq ans d’existence, l’association Le Comptoir des Cocottes a bien évolué. Avec des valeurs économiques spécifiques comme travailler avec la production locale, cette épicerie coopérative s’agrandit et proposera prochainement un nouveau service.

L’association Le Comptoir des Cocottes a dû âprement réfléchir aux orientations qu’elle souhaitait prendre ces derniers temps sans perdre son âme ni ses missions. Une épicerie à Thoré-la-Rochette au tout début, il y a cinq ans, et demain, une boulangerie accolée au magasin et un deuxième point de vente à Mazangé, dans un local totalement réaménagé dans l’ancienne poste, verront le jour cet été. «Nous ne sommes pas allés chercher ces nouveaux projets qui nous sont tombés dessus. C’est une vraie demande des communes qui sont intéressées par notre modèle économique et social avec des animations très régulières dans le lieu» souligne Christine Bourdier, directrice générale de l’association Le Comptoir des Cocottes.

En effet, l’épicerie tourne grâce aux bénévoles qui donnent chacun 3h par mois de leur temps pour le bon fonctionnement de l’établissement. La mission également très importante que s’est donnée l’association dès le départ est de travailler le plus possible avec des producteurs locaux, actuellement au nombre de plus de 90. «Nous choisissons avec la commission nos produits d’abord sur le local, puis le goût et enfin le bio si possible. Tous sont goûtés» poursuit la directrice.

Pour l’ouverture prochaine à Mazangé, l’association recherche des bénévoles sur la commune et organise le 5 mai une assemblée publique à 18h30 à la salle des fêtes du village afin d’expliquer aux habitants cette nouvelle réalisation en lien fort avec la mairie.