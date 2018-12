Les Escargots des Châteaux

Depuis octobre, Aude et Hugues, à la tête de l’exploitation Les Escargots des Châteaux, commercialisent dans leur charmant lieu d’accueil une gamme de spécialités à base d’escargots élevés à la ferme à Villexanton.

Aude, éducatrice spécialisée de métier, s’est reconvertie et vient de reprendre l’exploitation céréalière familiale à l’automne 2018. Avec son frère, Hugues, qui en 2015 lance l’idée d’élevage de colimaçons après son BTS en gestion agricole, ils se diversifient en plus dans les escargots. «Je voulais varier notre production et surtout transformer et vendre moi-même un produit d’élevage car j’ai une passion de la cuisine» explique Hugues Leroux. L’hiver dernier, ils se lancent dans les travaux, d’abord pour l’élevage en créant dans la ferme un parc à escargots pour accueillir en mai les 120 000 colimaçons nourris à l’aliment biologique. Puis cet été, Hugues s’attelle avec son père à convertir un garage en laboratoire de transformation et un joli lieu d’accueil tout de bois vêtu. «Notre décision était de vendre notre production transformée, et à travers une baie vitrée entre la salle de réception des clients et le laboratoire, les consommateurs puissent voir la transformation en direct» explique Aude Sidnez.

Les escargots sont ramassés en plusieurs fois entre août et octobre et une fois qu’ils ont bavés, ils sont blanchis et surgelés pour les préparer quand Hugues le souhaite, avec des bouillons, au beurre, hachés ou entiers. «Nous ne vendons pas les escargots en coquille ou uniquement sur commande. Nous les préparons en coquille, une gaufrette salée en forme de coquille à base de froment et qui se mange en entier» précise le jeune éleveur et cuisinier averti. Ainsi directement à la boutique ou sur le marché sous la halle à Vendôme le vendredi matin, les tartinades d’escargots tomatées, les mini samoussas-escargots-champignons ou la douzaine d’escargots au beurre par exemple sortent du laboratoire pour une vente en direct. «Notre choix c’est de ne les cuisiner qu’avec des produits de la région pour faire le tour complet d’une production exclusivement locale» conclut Hugues. Dans un futur proche, Aude aimerait ouvrir son élevage aux écoles prochainement afin que les enfants puissent découvrir ce métier particulier.

Les Escargots des Châteaux

7 rue de la Vove – 41500 Villexanton /

06 87 39 39 29 ou 06 43 55 98 04

lesescargotsdeschateaux@gmail.com

Boutique ouverte au public tous les vendredis de 16h à 19h dégustation-vente

Ouverture exceptionnelle de 10h30 à 19h30 les 21 et 22 décembre

Présent sous la halle du marché couvert à Vendôme tous les vendredis matin

Page facebook : les escargots des châteaux

Alexandre Fleury