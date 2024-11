Les Roches bientôt en libre circulation

Less than a minute

À l’été 2021, une partie du coteau s’écroulait sur la départementale RD 917B aux Roches L’Evêque bloquant la circulation, occasionnant une véritable gêne pour ses usagers. Un volume rocheux évalué à 100 tonnes. «La sécurisation de notre infrastructure routière est essentielle et exigeait une intervention efficace pour garantir la sécurité des usagers et minimiser l’impact économique local avec ces 2 200 véhicules qui empruntent cette départementale chaque jour» soulignait Pascal Bioulac, vice-président du conseil départemental en charge des routes. Réalisés par l’entreprise ROC Confortation, sous un diagnostic réalisé par le CEREMA, les travaux de piliers en béton et de tirants de 3 à 9m dans la roche ont bien avancé et la route devrait à la fin de l’année retrouver sa fluidité.