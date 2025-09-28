L’été de tous les chantiers

La ville de Vendôme n’a pas eu de vacances cet été car de nombreux travaux ont été engagés et pour la plupart terminés.

Afin de profiter à la fois des vacances et du départ des Vendômois, du temps idéal de l’été et des activités scolaires et associatives beaucoup moins intenses, de nombreux chantiers ont été entrepris dans la ville. En cette fin août, l’heure était au bilan pour certains et d’autres en phase intermédiaire. D’abord l’élargissement de la voie piétonne du pont surplombant la pente des Petits Jardins, très pratique pour se croiser. «Cet ouvrage est très

fréquenté entre le parking du champ de foire et le Minotaure, il y avait un vrai problème lors des sorties des spectacles avec ce passage étroit» détaille Laurent Brillard, maire de Vendôme. Une rambarde également qui change de dessin avec ces arches qui font penser à la Trinité que l’on aperçoit du pont. Le passage piéton devant le Minotaure a reçu pour la sécurité des usagers des lumières qui clignotent en bleu la nuit.

Direction vers le parking Victor Hugo, devant l’Ecole Notre Dame qui a été entièrement refait et permet de gagner douze places supplémentaires, un chantier annoncé dans le cadre des travaux du Faubourg Chartrain. C’est devant le collège Jean Emond que le plus gros chantier a eu lieu avec un plateau surélevé pour faire ralentir les voitures. La volonté de la municipalité était également de séparer à la fois, la circulation des bus, des voitures et des collégiens piétons. Un parking pour les voitures a été aménagé dans l’espace qu’occupait l’ancienne Régie de Quartier.

Enfin, des travaux ont débuté à l’école élémentaire la Cormegeaie pour l’aménagement bien utile et tant attendu de nouveaux sanitaires ainsi qu’un nouveau bureau pour la direction. À l’école Jean Zay, des travaux de peinture et d’éclairage côté maternelle dans la bibliothèque et le dortoir ainsi que dans la classe d’informatique, la salle de motricité et la bibliothèque côté élémentaire.