«Gianni, le Magnifique», plonger dans un autre temps…

Stéphanie des Horts, journaliste, critique littéraire et elle-même romancière aux nombreux livres parus, sera présente lors de la Journée littéraire à Meslay avec son nouveau roman «Gianni, le magnifique» édité chez Albin Michel. Elle s’est prêtée agréablement à l’exercice de l’interview pour Le petit Vendômois.

Le petit Vendômois : Pourquoi votre goût se porte-t-il principalement sur des romans historiques, presque biographiques ?

Stéphanie des Horts : J’aime l’histoire et d’autre part, j’aime écrire sur une autre époque que la nôtre, comme le

recul de l’historien. Je trouve, de plus, que notre époque, peut-être parce que je la vis, ne porte pas beaucoup le romanesque, ni l’élégance d’une certaine forme d’intelligence esthétique. Je me concentre finalement sur des périodes qui me font rêver et que j’aurais aimé vivre. Je m’intéresse beaucoup à des personnages qui me permettent de plonger dans un autre temps et d’emmener mes lecteurs avec moi.

LPV : Pourquoi vous êtes-vous intéressée à Gianni dans ce dernier roman que vous présenterez à Meslay le 14 septembre ?

Stéphanie des Horts : Ce personnage de la famille Fiat, on le croise dans plusieurs de mes romans, entre autres dans « Jackie et Lee » ou « Pamela ». C’est un homme de roman, je désirai écrire sur lui, mais, jusqu’à maintenant, mon écriture s’était concentrée sur des personnages exclusivement féminins. Est-ce que je saurai faire parler un homme ? Quand j’ai rédigé « Carolyn et John », l’histoire de ce couple Kennedy, roman sorti l’année dernière, j’ai beaucoup plus apprécié me glisser dans la peau de John que dans celle de Carolyn Blanchette, cela m’a donné confiance et l’envie de pousser cette expérience plus loin. Cela m’a passionnée d’écrire sur Gianni et de faire ces recherches sur sa famille. C’est peut-être mon livre préféré en fait.

LPV : Justement, comment procédez-vous pour votre travail avec sûrement cette recherche sur les personnages de vos romans, ce long processus préparatoire avant la phase d’écriture ?

Stéphanie des Horts : En fait, je vais à la recherche d’articles de journaux, de livres également. Pour ce dernier roman, j’ai rencontré beaucoup de monde qui avait connu ou croisé Gianni et entre autres, le journaliste aux Echos, Pierre de Gasquet, qui m’en a énormément parlé. Ce que j’apprécie, c’est de rassembler toutes ces informations. Il y a eu mille choses écrites sur ce personnage sulfureux, sur sa vie de jet-setteur comme sur sa vie à la tête de Fiat, mais ce qui m’a intéressée pour mon livre, c’était son enfance au sujet de laquelle on a moins d’écrit. Je me suis basée principalement sur le livre de sa sœur Suzanna. En fin de roman, on retrouve toujours toute la bibliographie de mes recherches et mes livres antérieurs sont tous sortis aux éditions Poche.

LPV : Vous êtes tourangelle, mais connaissez-vous Vendôme ?

Stéphanie des Horts : Pour moi, Vendôme, c’est Aymeric Rouillac (Ndlr ; Commissaire-priseur de Vendôme-Tours) que je connais personnellement mais je vais découvrir votre région avec plaisir.