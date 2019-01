Lisle fait appel au mécénat populaire pour son église

2019 sera marqué pour la commune par le lancement de sa première campagne de mécénat populaire en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. En jeu, 100.000 € pour la réfection de la toiture de l’église Saint-Jacques.

Située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, l’église Saint-Jacques a été construite en 1146, agrandie au XVe siècle puis modifiée vers 1865 par la construction d’un clocher porche. Elle est ornée de quatre fenêtres primitives ou remaniées à l’époque gothique et surtout son portail latéral roman.

Une architecture d’exception qui sert d’écrin à d’autres trésors. En effet, à l’intérieur se trouvent une statue en bois de saint Jacques du XVIe et une du XVIIIe de Saint Vincent, un bénitier en pierre, un tableau de la crucifixion du XVIIIe, une cloche en bronze de 1655, baptisée Saint Jacques, quatre statues des évangélistes du XIXe, inscrits aux Monuments Historiques.

A Lisle, comme dans tous les villages, quelques soient les croyances ou les pratiques de chacun, les habitants sont très attachés à ce patrimoine à la fois cultuel, architectural et historique. Les célébrations religieuses, l’ouverture au passage des pèlerins de Pâques à la Toussaint, la fête patronale de la Saint Jacques, les journées du Patrimoine, les expositions temporaires ou concert perpétuent la vie indissociable de ce bâtiment.

Malgré l’enthousiasme, le poids des ans se fait sentir. La toiture et la voûte lambrissée sont très dégradées, représentent un danger et menacent de s’effondrer. La commune a entrepris de restaurer la toiture de la nef et la sacristie, la voûte lambrissée et la remise aux normes électriques.

Ce chantier représente un investissement de plus de 100.000 €, budget plus que conséquent pour une commune de moins de 200 habitants. D’autant plus que la municipalité s’est engagée, en 2017, avec la restauration des vitraux du chœur et du cadre en pierre de baie. Puis, en 2018, ce fut au tour des travaux d’assainissement, au pied du coteau.

Afin de mener à bien cet ambitieux projet, la municipalité a souhaité mobiliser la population et faire appel au mécénat populaire en lançant une souscription publique sous l’égide de la Fondation du Patrimoine pour sauver ce témoin de la vie locale du Vendômois.

Elle compte sur le soutien des Lislois bien sûr, mais aussi des amoureux du petit patrimoine car chaque don est un signe d’encouragement pour préserver ce site en péril.

Contact : Déductibles des impôts, les dons peuvent être effectués par des particuliers et des entreprises, via un bulletin de don disponible à la mairie ou le site internet à cette adresse directe :

www.fondation-patrimoine.org/60091

Renseignements : Mairie de LISLE

3 Route Nationale – 41100 LISLE

Tél Fax 02.54.23.41.75

Email : mairie.lisle@wanadoo.fr

