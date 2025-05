Pour explorer la relation à l’autre… et à soi

Dans le cadre enchanteur des Jardins suspendus du château de Vendôme, Marcom’Events en collaboration avec l’association du Château lance la deuxième édition de ces rencontres autour de la médiation et de la communication vivante.

Déjà l’année dernière lors de la première édition, la soirée fut exceptionnelle. Le cadre atypique évidemment, surplombant la ville de Vendôme mais également les intervenants sur le thème du collectif pour apprendre, partager et grandir ensemble. Pour 2025, cette soirée évènement du 5 juin se placera donc autour de la médiation pour une meilleure compréhension de l’autre afin de mieux travailler ensemble. «Une soirée pour prendre du recul, se reconnecter et explorer d’autres manières d’être en relation, dans nos équipes, nos projets, nos entreprises. Un moment fort pour les dirigeants et communicants mais également les relations humaines, managers ou porteurs de projets. La médiation sert tous les jours en entreprise mais pas seulement dans notre vie de tous les jours nous appliquons la médiation à l’autre pour une meilleure compréhension» explique Christelle Bertin-Ceylan, dirigeante de Marcom’Conseils et Marcom’Events, dernière société spécialisée dans l’évènementiel.

Cette soirée sera partagée en deux interventions, l’une pour parler de la médiation avec Annie Delacour et Alexandra Monière, une conférence participative pour explorer comment la médiation permet de débloquer les tensions, créer du lien et booster l’intelligence collective, car une meilleure communication, c’est déjà un levier de performance. Puis la deuxième intervention se fera avec Clémence Martin, autour du ressenti et de l’atelier vivant, un atelier émotionnel participatif, un temps pour écouter le corps, les émotions, et reprendre contact avec ce qui compte vraiment. Et toute la soirée, en live, facilitatrice graphique et illustratrice, Youssra Mahdi dessinera sur l’écran, en direct, les idées, les émotions, les moments de partage qui prendront formes sous son trait. Vous repartirez même avec un e-book souvenir illustré ! Une soirée qui se terminera par un cocktail dînatoire pour partager ensemble son expérience.