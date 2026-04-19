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Marché et bourse aux plantes de Villetrun

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Le comité des fêtes de Villetrun organise, dimanche 26 avril, son 10e «Marché et bourse aux plantes» ainsi que son «Marché artisanal et produits du terroir».

Cette manifestation printanière se déroulera au cœur du village, dimanche 26 avril toute la journée, de 9h à 18h, avec une quarantaine d’exposants.

L’entrée est gratuite.

Bourse aux plantes : Échange de plants et graines entre particuliers.

Marché de végétaux : Avec des pépiniéristes, maraîchers, horticulteurs, fleuristes. Plants de tomates, de légumes, et des fleurs.

Producteurs du terroir :
– Le miel de Mr Parent,
– Les fromages de chèvre Lancéen,
– Le chocolatier Pâtisserie Maison Texier,
– Huile végétale et vinaigre de Saunay,
– Cervidés d’Epuisay,
– Safran de Françay,
– Farines, pâtes, lentilles du GAEC du Chat Blanc de Maves,
– Vins du Vendômois La Cave aux Caux,
– Thés, infusions maison ADHEMAR de Saint-Ouen

Marché artisanal : des couturières, dentellière fuseaux, macramé, peintres sur toile, sur objets, les aquarelles et dessins, luminaires, bijoux, gravure sur bois, champignons en bois, décoration de table en tissu et dentelle, bougies, savons, céramiques, maroquinerie, petites ardoises, etc

Balade botanique : découverte des plantes sauvages et médicinales, organisée par un herbaliste. Le matin 10h30-12h et l’après-midi 15h-16h30 (maxi 10 personnes). Inscriptions sur place.

Restauration possible sur place avec barbecue, plateaux-repas, sandwichs, pâtisseries et crêpes ainsi qu’une buvette.

Le comité des fêtes de Villetrun vous attend nombreux !

Venez passer une belle journée pleine d’échanges et repartez avec vos paniers garnis de produits du terroir, de plantations et de cadeaux.

Dimanche 26 avril de 9h à 18h à Villetrun. Entrée gratuite.
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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