Patrice Rat rend hommage au vivant

Paradoxe apparent ! Ancien aide-comptable et ancien taxidermiste, Patrice Rat aime le vivant au point de jouer du pinceau pour donner vie aux oiseaux, insectes, poissons, petits mammifères et flore qu’il fige sur la toile depuis près de quarante ans.

Chantre de la nature, il ajoute à ses délicates aquarelles et huiles, paysages et éléments patrimoniaux du Vendômois. Ici, la façade d’une maison ancienne et son jardin à l’abandon, là les vieilles pierres d’une chapelle oubliée qui ne demandent qu’à revivre.

Promouvoir nature et architecture

Le sexagénaire autodidacte s’amuse à croquer son environnement, le regard aiguisé de l’artiste qui trouve dans la nature et l’architecture des terrains de prédilection. Il a ajouté à sa palette des instantanés de la vallée du Loir notamment dans un livret édité à l’automne 2024 consacré au Petit Train Touristique (TTVL) intitulé « Voyage champêtre à bord du TTVL ».

« Une autre façon de promouvoir le Vendômois, juste pour le plaisir d’inviter à lever les yeux sur ce qui nous entoure », affirme cet amoureux du terroir qui a également illustré « Trésors au fil du Loir » et « Trésors au cœur de Vendôme ».

Depuis son atelier de Sainte-Anne, entouré de dizaines d’ébauches de dessins, Patrice Rat manie le pinceau avec un plaisir sans cesse renouvelé. Il partage sa passion du dessin lors de cours dispensés auprès d’une quarantaine de jeunes et d’adultes qu’il retrouve toutes les semaines à Naveil, Lunay et Villerable.

Alors que le rythme des participations aux salons et expositions s’est ralenti au fil des années, alors que la nature s’éveille, il sera présent dimanche 26 avril lors du marché et bourse aux plantes de Villetrun (lire page 28), à la médiathèque de Selommes début mai et dimanche 28 juin en gare de Trôo.