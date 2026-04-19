Coupe du Lion et Kid’s au programme

Le club Vendôme Rollers Club organise, dimanche 26 avril, pour la deuxième année consécutive, sa Coupe régionale de roller vitesse à Vendôme.

La Coupe du Lion, emblème du club de roller de Vendôme, se déroulera de nouveau sur le parking de l’entreprise ISAGRI (anciennement EIC), dans le parc d’activités de la gate TGV. « Cette coupe régionale rentre bien dans le classement national annuel, la particularité de cette année que nous organisons, c’est qu’elle runit également un kid’s qui se jouera pour la première fois dans la région en extérieur. On n’attend plus d’un temps favorable pour cette journée sportive », détaille Jany Chandon, président fondateur du club. Les épreuves du kid’s sont réservées aux débutants de 6 à 14 ans. Les concurrents auraient plusieurs challenges à relever comme la vitesse ou le border cross, épreuve où le jeune patineur devra franchir plusieurs obstacles dans un temps minimum.

Quant à la Coupe du Lion, ce sera 100 % réservé à la vitesse. Sur un circuit tracé, plusieurs distances et plusieurs épreuves comme le keirin, qui consiste pour les concurrents à suivre une mobylette pendant un ou deux tours afin de se placer et de se lancer dès le retrait de l’engin motorisé. «Une épreuve où je joue des coudes pour se positionner le mieux possible», s’amuse à souligner le président. Ouvert toute la journée dès 9 h, l’entrée à la Coupe est totalement gratuite, avec une buvette et sandwichs à disposition.