Mieux informer, mieux protéger
En février, la brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette programme diverses actions ouvertes au public :
Accueil du public dans le Gendtruck, camping-car spécialement aménagé pour renseigner, informer, recueillir mains courantes et plaintes :
- Thoré le 3 février de 9h30 à 11h30, parking de la salle des fêtes
- Artins le 3 février de 14h30 à 16h30 sur la place des anciens combattants
- Saint-Agil (Couëtron au Perche) le 4 février de 15h à 17h sur la Place de la Pompe (face à la boulangerie)
- La Chapelle Vicomtesse le 11 février de 9h30 à 11h30, sur le parking de la mairie
- Villermain le 11 février de 14h30 à 16h30, sur le parking de la mairie
- Beauchêne le 12 février de 9h30 à 11h30, parking de la mairie
- Souday (Coëtron au Perche), le 17 février de 9h30 à 11h30 au Monument aux Morts
- Le Gault du Perche le 19 février de 15h à 17h en face de l’église
- Cellé, le 25 février de 15h à 17h sur le parking de la salle des fêtes
- Ternay, le 26 février de 10h à 12h, place de l’Eglise
- Ouzouer le Doyen, le 26 février de 15h à 17h, place de l’Eglise
Réunions publiques sur les escroqueries, le démarchage et la lutte contre les cambriolages :
- Mazangé le 5 février à 15h à la salle des fêtes
- Villedieu le Château le 7 février à 10h à la salle des fêtes
- Saint Léonard en Beauce le 11 février à 14h30 à la salle des fêtes
- Fontaine les Coteaux le 12 février à 15 à la salle des fêtes
- Villiers sur Loir le 17 février à 14h à la salle de l’Artésienne
- Sargé sur Braye avec UFC Que Choisir et Maison France Services de Mondoubleau le 4 mars à 18h à la la salle des fêtes.