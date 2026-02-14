Mieux informer, mieux protéger

En février, la brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette programme diverses actions ouvertes au public :

Accueil du public dans le Gendtruck, camping-car spécialement aménagé pour renseigner, informer, recueillir mains courantes et plaintes :

Thoré le 3 février de 9h30 à 11h30, parking de la salle des fêtes

Artins le 3 février de 14h30 à 16h30 sur la place des anciens combattants

Saint-Agil (Couëtron au Perche) le 4 février de 15h à 17h sur la Place de la Pompe (face à la boulangerie)

La Chapelle Vicomtesse le 11 février de 9h30 à 11h30, sur le parking de la mairie

Villermain le 11 février de 14h30 à 16h30, sur le parking de la mairie

Beauchêne le 12 février de 9h30 à 11h30, parking de la mairie

Souday (Coëtron au Perche), le 17 février de 9h30 à 11h30 au Monument aux Morts

Le Gault du Perche le 19 février de 15h à 17h en face de l’église

Cellé, le 25 février de 15h à 17h sur le parking de la salle des fêtes

Ternay, le 26 février de 10h à 12h, place de l’Eglise

Ouzouer le Doyen, le 26 février de 15h à 17h, place de l’Eglise

Réunions publiques sur les escroqueries, le démarchage et la lutte contre les cambriolages :