Mieux informer, mieux protéger

En février, la brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette programme diverses actions ouvertes au public :

Accueil du public dans le Gendtruck, camping-car spécialement aménagé pour renseigner, informer, recueillir mains courantes et plaintes :

  • Thoré le 3 février de 9h30 à 11h30, parking de la salle des fêtes
  • Artins le 3 février de 14h30 à 16h30 sur la place des anciens combattants
  • Saint-Agil (Couëtron au Perche) le 4 février de 15h à 17h sur la Place de la Pompe (face à la boulangerie)
  • La Chapelle Vicomtesse le 11 février de 9h30 à 11h30, sur le parking de la mairie
  • Villermain le 11 février de 14h30 à 16h30, sur le parking de la mairie
  • Beauchêne le 12 février de 9h30 à 11h30, parking de la mairie
  • Souday (Coëtron au Perche), le 17 février de 9h30 à 11h30 au Monument aux Morts
  • Le Gault du Perche le 19 février de 15h à 17h en face de l’église
  • Cellé, le 25 février de 15h à 17h sur le parking de la salle des fêtes
  • Ternay, le 26 février de 10h à 12h, place de l’Eglise
  • Ouzouer le Doyen, le 26 février de 15h à 17h, place de l’Eglise

Réunions publiques sur les escroqueries, le démarchage et la lutte contre les cambriolages :

  • Mazangé le 5 février à 15h à la salle des fêtes
  • Villedieu le Château le 7 février à 10h à la salle des fêtes
  • Saint Léonard en Beauce le 11 février à 14h30 à la salle des fêtes
  • Fontaine les Coteaux le 12 février à 15 à la salle des fêtes
  • Villiers sur Loir le 17 février à 14h à la salle de l’Artésienne
  • Sargé sur Braye avec UFC Que Choisir et Maison France Services de Mondoubleau le 4 mars à 18h à la la salle des fêtes.
