Le château «célébrités» !

Non, je ne vous parlerai pas du château de l’Etoile – celui des Giscard d’Estaing à Authon – mais d’un autre moins connu, proche de Villedieu-le-Château bien qu’il se trouve sur le territoire d’Epeigné-sur-Dême (37). Une demeure de XIXe siècle qui a vu grandir le fondateur d’une grande chaîne de boulangeries-salons de thé aux Etats-Unis avant d’être vendu à l’ancien conseiller spécial de John F. Kennedy qui y invita notamment une ex-Première dame ! Deux noms sont donc à retenir.

Des Pins… Aux pains

Dans une des pièces du château naquit pendant la guerre Patrick Esquerré. Nourri de toutes les bonnes choses de la ferme qu’on trouvait ici, chouchouté notamment par une «nanny» qui s’entendait avec lui à l’avance sur les menus avant de les soumettre à sa mère, il se dit plein de reconnaissance. « C’est ici que j’ai appris la nature et les bonnes choses qui se mangent, se boivent et se partagent… Je m’en suis souvenu quand j’ai créé les boulangeries La Madeleine aux Etats-Unis».

Une «famille» qui compte aujourd’hui plus de 80 enseignes, bien connue outre-Atlantique tout comme son «french» fondateur, notamment par une clientèle majoritairement féminine qui apprécie le décor et la qualité des produits proposés. «J’ai passé aux Pins les 20 premières années de ma vie dans le bonheur et j’y suis souvent revenu à l’invitation de Salinger ensuite !»

De Mrs Kennedy à Giscard

Car Pierre Salinger, journaliste puis conseiller du président Kennedy et porte-parole de la Maison Blanche, racheta le château au père de Patrick en 1971. Bon vivant, aimant la France, il fréquenta comme la famille Esquerré La Chartre-sur-le-Loir, l’Hôtel de France (où il connut Jacky Ickx) et la cave du domaine Gigou. Il aimait y goûter quelques jasnières sur des rillettes locales et ne manquait jamais d’y entraîner ses invités.

C’est ainsi que la cave de tuffeau accueillit dans les années 70 et 80 Ted Kennedy, le frère cadet du président assassiné mais aussi Jackie Kennedy devenue entretemps l’épouse d’Aristote Onassis.

Et pour boucler la boucle, devinez quelle autre personnalité figure parmi les trophées du château des Pins ? Valéry Giscard d’Estaing lui-même, venu cette fois en voisin avec Anne-Aymone. Ce que c’est que la vallée du Loir…