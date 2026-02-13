Sports

Sport et changement climatique

Le changement climatique est un enjeu majeur de l’action publique, appelant une mobilisation coordonnée de l’ensemble des politiques et acteurs territoriaux. Dans ce cadre, le sport occupe une place singulière et le premier plan d’adaptation des pratiques sportives au changement climatique régional voit le jour. Un dossier officiel dresse un panorama des effets du changement climatique sur le sport et recense les mesures d’adaptation à mettre en œuvre, comme sensibiliser davantage les pratiquants aux bons comportements à adopter ou rendre les installations sportives sobres et résilientes.

Dossier complet : prefectures-regions.gouv.fr/
