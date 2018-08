Mobilisation pour l’église de Thoré

Afin de participer à la restauration du plafond de l’église de Thoré la Rochette, une association, «Les Amis de l’église Saint-Denis de Thoré-la-Rochette » s’est constituée, avec pour président Claude Norguet.

Depuis quatre ans, l’église Saint-Denis de Thoré la Rochette est fermée au public. De plus, aucune messe n’y est célébrée. En cause : la dégradation du plafond en forme de berceau de l’édifice. Le décor peint sur ce plâtre s’efface petit à petit.

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) s’est déplacée à l’initiative du maire, Thierry Benoist, ainsi qu’une entreprise mandatée par les monuments historiques. Mais tout doit être décollé pour pouvoir refaire entièrement ce plafond en berceau, la restauration par petites touches serait inutile.

«L’association, qui a réuni près d’une centaine de villageois début juin dans le cadre d’une réunion d’information, a été créée afin de faciliter l’aide aux dons, déductibles des impôts, pour aider le maire et la commune, explique Gérard Ermisse, son vice-président. Nous devons d’abord faire un diagnostic complet et détaillé, faire l’état des lieux et ainsi lister les problèmes pour apporter des solutions.»

Avec l’aide de Thierry Benoist, l’association souhaiterait que cette opération de restauration soit également labellisée par la Fondation du Patrimoine, et prenne le relais à la suite de la souscription. L’objectif, et surtout le souhait des villageois, c’est de voir rouvrir l’église, et à nouveau accueillir les offices.

Contact et dons : « Les Amis de l’église Saint-Denis

de Thoré-la -Rochette », Berger, 41100 Thoré la Rochette.

amiseglisedethore@gmail.com – 02 54 73 15 55

Alexandre Fleury