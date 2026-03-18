Éducation

Le CIO a déménagé

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Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Vendôme, situé rue du Sanitas depuis toujours ou presque, vient de déménager à Areines, dans des locaux du lycée agricole.

Véritable service public, le CIO, malgré le déménagement, a assuré une continuité d’activités. Animé par des psychologues de l’Éducation nationale, ex «conseillers d’orientation», il conseille les collégiens ou lycéens et même les jeunes adultes sur leur orientation et leur choix de formation. Partenaire indispensable pour l’information et pour trouver des solutions, le CIO passe par une phase d’écoute des envies des jeunes ou des familles qui se posent des questions quant à l’avenir, avec entre autres, la difficulté de Parcoursup pour les lycéens en terminale. On peut y venir pour consulter simplement de la documentation, mais également chercher un accompagnement avec plusieurs rendez-vous, comme lors d’un décrochage scolaire par exemple ou d’un choix plus compliqué dans l’orientation. Le CIO se déplace également tout au long de l’année dans les collèges et lycées de tout le Vendômois en assurant des permanences.

«Passer de 230 m2 à 90 m2 n’a pas été facile, avec un tri monumental de documents qui représentaient plusieurs m3 de cartons à déménager. Mais nous avons relevé le défi et le centre est à nouveau opérationnel. En 2025, 1 320 jeunes ont pu bénéficier de nos services, ce qui a représenté 2 850 entretiens. Depuis 2023, nous sommes en augmentation et, malgré le déménagement, les deux premiers mois sont également très encourageants», confie la directrice, Lucie Antoine, arrivée à ce poste en 2024. Le CIO prend ses marques dans ses nouveaux locaux et devrait prochainement les inaugurer.

Centre d’Information et d’Orienttion (CIO), 3 rue de la Vallée du Loir à Areines (Face au bâtiment administratif du lycée agricole le long de la route). Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Il est préférable de prendre rendez-vous au préalable au 02 38 83 49 91 ou par mail : ce.ciovendome@ac-orleans-tours.fr
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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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