Plus de papier pour les promos

La suppression de la distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres est localement annoncée par le magasin E. Leclerc à partir du 1er mai. « Nous avons toujours été attentifs et soucieux de l’avenir. Souvenez vous déjà de la fin des sacs plastiques à usage unique en caisse dès 1996 et remplacés par des sacs plus solides, consignés, remplacés à la demande des clients ou des sacs en toile de jute plus respectueux de l’écologie. Ont suivi les sacs kraft aux rayons fruits et légumes et aujourd’hui l’entreprise E. Leclerc remplace le catalogue papier par le catalogue numérique et digital. La fin du papier, ce n’est pas la fin des promos » explique David Huet dirigeant du Centre Leclerc de Vendôme. Ainsi dorénavant, pour accéder aux informations promotionnelles du magasin, les Vendômois seront invités à consulter soit l’application du magasin, soit son site internet. À l’entrée du magasin E. Leclerc, les consommateurs peuvent retrouver un stand dédié qui répondra à toutes leurs interrogations.