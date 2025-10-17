Pompe à chaleur hybride gaz, un mix énergétique chez soi

Comme pour la voiture hybride qui fonctionne à l’électricité et à l’essence, la chaudière hybride constitue l’une des réponses actuelles en matière d’économie d’énergie.

Constituée d’une chaudière gaz à condensation couplée avec une pompe à chaleur (PAC), cette combinaison peut surprendre au premier abord mais elle permet en fait de bénéficier des atouts de ces deux modes de production de chaleur pour le chauffage de la maison et d’eau chaude sanitaire. Équipement à la fois économique et performant pour votre construction neuve ou pour votre rénovation, ce système deux en un réunit plusieurs technologies modernes et efficaces pour répondre aux besoins de tout-un-chacun et maximiser les économies réalisées, tout en atteignant les objectifs de décarbonation.

En effet, lorsque les températures sont douces mais que le besoin d’un peu de chaleur se fait sentir comme à l’automne ou au printemps, la PAC récupère la chaleur contenue dans l’air extérieur pour chauffer le logement. En période froide, la chaudière gaz prend progressivement le relais et de façon automatique. C’est l’équipement le plus performant pour assurer la continuité du chauffage de l’habitation et de l’eau chaude sanitaire.

Le coût d’une chaudière hybride est, en moyenne, en fonction du logement logement, de 9 000 à

15 000€ TTC, pose comprise. L’avantage indéniable, c’est que ce type de matériel est éligible à l’ensemble des aides de l’État dont bénéficient les PAC air-eau, ce qui réduit fortement son coût d’installation.

Pour beaucoup, la PAC hybride est un système performant et occupe une place importante dans les différents scénarios notamment pour atténuer les tensions sur le réseau électrique lors des pics de la demande en hiver car le gaz de la PAC hybride prendra le relais et limitera ainsi cette pointe de consommation d’électricité. Cependant, ce système comporte également des inconvénients comme une maintenance plus complexe avec un double entretien, un coût élevé malgré les aides et cette unité extérieure, la pompe à chaleur, peut causer des nuisances sonores, même si la tendance actuelle va vers des appareils qui émettent de moins en moins de bruit.