L’International se conjugue à Saint-Joseph

En cette rentrée scolaire 2025-2026, Charles-Edouard Guilbert-Roed, chef d’établissement du collège-lycée Saint-Joseph à Vendôme revient sur les différentes actions et formations qui visent l’International au sein de ce groupement scolaire.

L’International est un sujet qui depuis bien longtemps se développe à Saint-Joseph. Cela commence dès la 6e où l’on apprend l’Anglais et l’Allemand et en 5e vient se rajouter l’Espagnol. On peut garder ces 3 langues jusqu’en terminale. «C’est une option assez unique à Vendôme. C’est la même chose pour le Latin que l’on a en option en 5e et que l’on peut garder jusqu’en terminale» détaille le chef d’établissement. En 2026, Saint-Joseph va également fêter les 60 ans de l’échange qu’elle entretient avec l’établissement scolaire Sainte Elisabeth de Friedrichshafen en Allemagne sur le lac de Constance, en réunissant le 28 mars tous ceux qui ont pu participer un jour à cet échange.

La notion de l’International de Saint-Joseph se poursuit avec les échanges depuis 2018 avec l’université de Guanajuato au Mexique. D’ailleurs, un groupe de lycéens prépare un voyage sur place en mars. Saint-Joseph a également une qualification Cambridge où les élèves peuvent passer la certification de langue de l’université anglaise, ce qui permet de valoriser leur dossier scolaire. «Enfin, pour compléter cette offre de scolarité, à partir de la seconde, les lycéens peuvent adhérer au double diplôme américain, ce qui leur ouvre la voie pour étudier dans certaines universités américaines, avec ce diplôme en plus du baccalauréat» conclut le chef d’établissement. Sans oublier le consortium Erasmus qui permet aux élèves du lycée professionnel de faire des stages en Europe.