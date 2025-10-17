De Damas à demain

Laith Sweid, Vendômois depuis peu, vient de Damas. Arrivé en France à l’âge de 11 ans, il sort son livre pour nous raconter son histoire.

Son prénom, Laith, veut dire lion en arable, et l’on peut dire qu’il lui ressemble par son courage. Né à Damas, mais Palestinien d’origine, on pourrait considérer qu’il est apatride. Une vie en Syrie avant son arrivée en France, une vie faite de bruits et d’odeurs, de senteurs comme seul l’Orient peut en donner. Puis son voyage difficile en France, d’abord dans un foyer à Paris, pour fuir la guerre avec toute sa famille, il ne savait pas un mot de français. Aujourd’hui il le parle sans aucun problème comme sa petite sœur. Rapatriés à Vendôme par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, Laith et sa famille se sont installés et se sont intégrés, son père comme agent de sécurité chez Louis Vuitton et Laith après son bac mécanique au Lycée Ampère de Vendôme s’est dirigé vers la restauration puis la création d’enseigne dans son magasin rue du Change. Autodidacte, il aime l’entreprenariat et la liberté, malgré les risques. Un petit livre pour ne pas oublier qui il est et un hommage à sa famille en somme.