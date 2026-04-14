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Scarecrow, pour le frisson garanti

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Tout jeune mais taillé et sachant ce qu’il désire, Thomas Buildon a mis trois ans, jour pour jour, pour accoucher de ce premier roman, de l’idée à l’édition, même il préfère, pour sa part, le projet filmique de celui tout en mûrissant dans sa tête : « Je n’aime pas forcément les films d’horreur sauf un genre particulier, le slasher, qui met en scène un tueur masqué psychopathe qui élimine les membres d’un groupe comme Scream, Halloween ou Vendredi 13. Pour ce roman, j’ai voulu peu à peu incorporer les codes (action est décrite jour après jour, heure après heure), un groupe de lycéens américains se retrouve en vacances et devient finalement le personnage principal du livre. L’Amérique, que je ne connais pas encore, m’inspire beaucoup comme à titre de référence dans la musique, la culture pop américaine féroce. »

Étudiant en alternance actuellement en contrôle de gestion, Thomas Buildon écrit tôt le matin avant de commencer sa journée. « Mon écriture est libre et mon ambition pour atteindre des émotions forte ce qui m’intéresse m’inspire comme la musique, mes lectures ou même le lycée de Ravenwood, ville inventée de Californie, qui est la représentation du lycée Ronsard où j’ai passé mon bac. Ce sont bien évidemment des clins d’œil non hilarants, des situations qui s’imposent aux rôles », conclut Thomas Buildon, qui se projette déjà dans un second roman.

« Scarecrow » de Thomas Buildon en vente à la Maison de la Presse et à l’Espace culturel du Centre Leclerc de Vendôme.
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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