Scarecrow, pour le frisson garanti

Tout jeune mais taillé et sachant ce qu’il désire, Thomas Buildon a mis trois ans, jour pour jour, pour accoucher de ce premier roman, de l’idée à l’édition, même il préfère, pour sa part, le projet filmique de celui tout en mûrissant dans sa tête : « Je n’aime pas forcément les films d’horreur sauf un genre particulier, le slasher, qui met en scène un tueur masqué psychopathe qui élimine les membres d’un groupe comme Scream, Halloween ou Vendredi 13. Pour ce roman, j’ai voulu peu à peu incorporer les codes (action est décrite jour après jour, heure après heure), un groupe de lycéens américains se retrouve en vacances et devient finalement le personnage principal du livre. L’Amérique, que je ne connais pas encore, m’inspire beaucoup comme à titre de référence dans la musique, la culture pop américaine féroce. »

Étudiant en alternance actuellement en contrôle de gestion, Thomas Buildon écrit tôt le matin avant de commencer sa journée. « Mon écriture est libre et mon ambition pour atteindre des émotions forte ce qui m’intéresse m’inspire comme la musique, mes lectures ou même le lycée de Ravenwood, ville inventée de Californie, qui est la représentation du lycée Ronsard où j’ai passé mon bac. Ce sont bien évidemment des clins d’œil non hilarants, des situations qui s’imposent aux rôles », conclut Thomas Buildon, qui se projette déjà dans un second roman.