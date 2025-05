Pierre Josse : un «Routard» en vallée du Loir

C’est officiel : l’ancien rédacteur en chef du fameux Guide du Routard, bible Hachette de millions de voyageurs depuis les années 70, viendra signer son dernier livre à La Chartre-sur-le-Loir cet été (*). Il sera en binôme avec Pierrick Bourgault, grand amateur comme lui des bistrots des villes et des campagnes qu’ils défendent ensemble au sein de la même association.

Pour Pierre, récemment de passage au Mans où la ville a exposé de grands formats de leurs belles photos sur ce thème, la vallée du Loir n’est pas une inconnue. «Je suis venu il y a une vingtaine d’années pour le 100ᵉ Dimanche du Loir, un cycle de visites conférences qui écumait tout le patrimoine et les sites du coin» raconte-t-il ; «j’ai le très bon souvenir d’une région paisible, très attractive, écolo avant l’heure avec un excellent accueil. ça m’avait étonné et amusé qu’un resto comme le Saint-Pierre de Ruillé serve à la fois un bon menu ouvrier et un menu pour «de passage» pour les VRP et les touristes ! C’est aussi par là que j’avais rencontré une jeune chapelière – Céline Robert – qui est devenue très connue dans le métier ensuite… Je trouve qu’ici, il n’y a pas de faute de goût, c’est de plus en plus rare. »