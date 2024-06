Pour faciliter l’accès aux soins des Vendômois

Le syndicat mixte du Pays Vendômois est bien au cœur de la vie des habitants de notre région.

Force de propositions depuis 28 ans dans la construction de projets en lien avec les élus et institutions du territoire, les sujets sont nombreux pour améliorer la vie des Vendômois et Vendômoises comme pour leur santé avec la coordination et l’animation du Contrat Local de Santé (CLS).

«Nous n’arriverons pas à régler l’absence ou la carence de médecins rapidement comme pour beaucoup de territoires ruraux en France, mais la mise en place d’actions de prévention évite d’y avoir recours systématiquement» souligne d’emblée Agnès Dubreuil, chargée de mission pour le Contrat Local de Santé au Pays Vendômois afin d’assembler et soutenir les projets autour de la santé. Véritable outil de coordination des différents professionnels de santé et des structures médico-sociales qui proviennent de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et financé en partie par elle, le CLS permet ainsi de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en priorisant certaines actions pour pallier les dysfonctionnements qui peuvent surgir sur les territoires.

L’élaboration en automne d’un forum sur le «bien vieillir», l’organisation d’une animation pour Octobre Rose et le dépistage du cancer du sein ou la préparation de la semaine d’information sur la Santé Mentale, le CLS a ce rôle de facilitateur de mettre tous ces acteurs de la santé autour d’une table pour mener des actions concrètes. «Un groupe de travail se met en place actuellement autour du sport-santé sur le territoire, un axe important en terme de santé. Avec déjà une Maison Sport Santé à Vendôme, rue Barillet, depuis 2022, nous souhaitons mettre en lien à la fois les Maisons de Santé qui tendent vers ces projets et les associations sportives par exemple » poursuit la responsable. Comme le Pays Vendômois, le CLS n’a pas de subventions à distribuer.

En revanche, il travaille à ce que ces projets obtiennent des aides financières comme dernièrement pour la Maison de Santé d’Azé qui doit voir le jour prochainement ou les Jardins de soins au sein des EHPAD de Montoire et La Ville-aux-Clercs.

Arrivant en fin d’un cycle, un nouveau CLS se dessine pour la période 2025-2029 avec un axe de travail supplémentaire «Santé-Environnement» dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement. «Notre santé est bien dépendante de l’environnement dans lequel nous vivons. La qualité de l’air, de l’eau que nous buvons ou les problèmes de l’urbanisme, tout est lié. Les sujets sont vastes également et vont de la naturalisation des cours d’école avec la création d’îlots de fraîcheur plutôt que des minéraux à la lutte des maladies qui se transmettent de l’animal à l’homme» précise Agnès Dubreuil. Travaillant avec de nombreux partenaires autour de la santé sur la totalité du territoire, le Contrat Local de Santé coordonne, anime les réseaux et s’applique à mettre de l’huile dans les rouages pour, à la fois, promouvoir et prévenir notre santé aujourd’hui et demain.