Le temps du concours entre vins et fromages

En mai, organisé par la Société Départementale de l’Agriculture de Loir-et-Cher (SDA41) en partenariat avec le syndicat des producteurs de Coteaux du Vendômois et l’association des producteurs de fromages du Trèfle-du-Perche, le concours de Vins et Fromages de la Vallée du Loir et du Perche s’est déroulé à Thoré-la-Rochette avec de fins gourmets pour établir le palmarès 2024.

Un concours qui rassemble onze producteurs de vins ou de fromages participants, soixante échantillons dégustés, douze catégories et sous-catégories, huit jurys composés de vingt-huit jurés, hommes et femmes, consommateurs, amateurs et professionnels, métiers de bouche, producteurs, sommeliers-oenologues…

«Historiquement, nous avions deux concours de vin, l’un à l’initiative du syndicat des vins, l’autre géré par la mairie de Thoré dans le cadre de sa foire aux vins d’août. Un seul concours dorénavant, la SDA41 est mandatée sous forme de délégation par le syndicat des vins pour l’organisation et l’a ouvert aux fromages» détaille Benoît Rousselet, coordinateur de la SDA41.

Ainsi, seize testeurs ont pu apprécier la production 2022 et 2023 en vin rouge avec deux catégories pour chaque millésime, le cépage 100 % pineau d’aunis et l’assemblage. «Les viticulteurs travaillent beaucoup à valoriser le pineau d’aunis, certes en gris mais également en rouge» soulignait Brigitte Houdebert, ancienne viticultrice qui surveillait les dégustations de vins au sein de la Maison du Vin de Thoré. Pour le vin blanc 2023, deux catégories également, l’AOC chenin et l’IGP Sauvignon et le gris concourrait avec deux millésimes (2022 et 2023). Restait la catégorie des pétillants méthode traditionnelle en blanc et rosé.

Pour les fromages, le concours se passe exclusivement sur le fromage de chèvre avec sa catégorie phare, le Trèfle. «La difficulté dans la dégustation, c’est d’avoir en plus du goût qui reste évidemment un critère primordial, une présentation qui tienne, ce qui peut être compliqué pour le fromage frais qui a tendance à s’affaisser» poursuivait Jacky Pelletier, président de la SDA41 et testeur de fromage dans l’un des jurys. Six catégories pour le concours avec, pour chacune d’elles, la médaille d’or, d’argent et de bronze : Trèfle-du-Perche, Affinés, début d’affinage, Frais salés, Frais non salés et spécialités. Rendez-vous dans notre édition de juillet pour les résultats !