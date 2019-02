Pour le plaisir de la route

En janvier, le Club des Plaisanciers de la Route (CPR) se réunissait à Trôo, soit une quarantaine de membres, tous passionnés de camping-car et de voyages.

Une vingtaine de jolis camping-cars sur le parking derrière la mairie. De joyeux membres, heureux de se retrouver pour un week-end autour de la galette des rois. «Chaque année, nous avons deux grandes manifestations, même si nous nous réunissons tous les mois mais dans un cercle plus restreint» détaille Yves Coué, président du CPR depuis 3 ans qui réunit tout le grand Ouest de la France, Bretagne, Normandie, Anjou jusqu’au Loir et Cher.

Un thème différent chaque année pour élire la reine et le roi, ce moment festif où les organisateurs, à chaque fois différents, se déguisent. Cette année, c’est Danielle Gaudry qui s’est collée à l’organisation de l’événement. «Le thème africain est en rapport avec l’un de mes fils qui vit et travaille au Sénégal. J’avais rapporté, lors de notre dernier voyage, du tissu et des accessoires pour décorer la salle municipale de Trôo aux couleurs africaines» détaille t-elle. Alors, ces plaisanciers bon enfant s’amusent entre eux. «Le camping-car, c’est la liberté de s’arrêter quand on le souhaite. Plus de 4.500 endroits en France sont répertoriés et l’association CPR nous permet d’échanger sur nos destinations parfois européennes, sur les plus beaux endroits comme les plus accueillants» poursuit-elle.

Une association démocratique car chaque membre organise au moins tous les deux ans une manifestation, un rassemblement. «La vingtaine de camping-cars présents ce week-end marque notre attachement à cette association qui, par ses actions en salle l’hiver, en extérieur l’été et sa convivialité, nous permet de nous trouver de nouveaux amis. D’ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux adhérents, n’hésitez pas» s’amuse en conclusion le président.

Pour tout contact ou renseignement : danielle.gaudry@wanadoo.fr

Alexandre Fleury