Pour une alimentation saine, savoureuse et économique

Le marché couvert de Vendôme a servi, vendredi 9 janvier, de cadre naturel au lancement de la nouvelle saison du Défi alimentation.

Dès l’entrée, un stand proposait aux visiteurs une dégustation à l’aveugle de recettes surprenantes : toasts à la betterave et aux pois chiches, fondant carotte-potimarron ou encore gâteau au chocolat à base de haricots rouges. Une manière ludique et conviviale, imaginée par Béatrice Arruga, adjointe à Vendôme, et les animateurs de l’association ATHENA, de susciter la curiosité et de promouvoir une alimentation différente.

Pour sa cinquième édition à Vendôme, le Défi alimentation a pour ambition d’accompagner les habitants vers des habitudes alimentaires plus saines et plus durables, en augmentant la part de produits biologiques et locaux, sans alourdir le budget. L’opération, cofinancée par la Ville et le Conseil régional pour un budget annuel d’environ 4 000 euros, entend démontrer qu’il est possible de bien manger à moindre coût, notamment en valorisant les achats sur les marchés.

Coordonné au niveau régional par le GRAINE Centre-Val de Loire et mis en œuvre localement avec l’association ATHENA, le programme adopte une approche positive et non culpabilisante. L’objectif est d’apporter des solutions concrètes, adaptées au quotidien des participants.

Cette année, six ateliers gratuits sont proposés :

«L’alimentation équilibrée au fil de l’âge» lundi 2 février de 14 h à 17h,

«Laissez-vous surprendre par les légumineuses» jeudi 26 février de 10h30 à 13h30,

«Bien manger avec un petit budget» jeudi 16 avril de 14h à 17h,

«La carotte, star de votre assiette» mercredi 29 avril de 10h30 à 13h30,

«Bien cuisiner les céréales» lundi 1er juin de 14h à 17h,

et enfin une visite de ferme mardi 7 juillet de 14h à 16h.