Regard posé en VendômoisÉconomie et société

Jacques Colas n’est plus

Décédé subitement, cet infatigable marcheur, Jacques Colas, avait contribué à créer l’association Compostelle 41 en 2013 et aimait partager ses expériences de pélerinage. En France évidemment, en Espagne mais également sur le chemin de pèlerinage sur l’Ile de Shikoku au Japon où il avait rencontré sa compagne, un circuit compris entre 1100 et 1400km à travers 88 temples sur le pas du moine Kükai. Participant en tant qu’intervenant à de nombreuses conférences, Jacques Colas avec le réseau de bénévoles des hébergements de l’association avait lancé une action qui lui tenait à cœur, les nuitées des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui passaient sur notre département. Beaucoup de monde était présent fin décembre à Naveil pour lui rendre un dernier hommage.

