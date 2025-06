Dix ans pour le VRC

En juin, le Vendôme Roller Club (VRC) a 10 ans. Un bel âge pour ce club dynamique qui a évolué en une décennie pour aujourd’hui proposer une multitude d’activités, du loisir à la compétition.

Dans le Loir et Cher, seuls deux clubs existent dont celui de Vendôme. Pour la petite histoire, en juin 2015, un groupe se constitue pour lancer le club à Vendôme après une randonnée roller à travers la ville à l’initiative de la commune en lien avec l’association parisienne «Rollers et Coquillages», organisatrice chaque dimanche d’une grande randonnée dans la capitale. «Le Vendôme Roller Club a dès son démarrage compté une centaine de membres et grâce à la section multisport mise en place par le service sport de la mairie qui permet de faire découvrir une discipline par trimestre aux jeunes Vendômois, nous avons eu un grand nombre de nouveaux licenciés » détaille Jany Chandon, président fondateur du VRC.

Le nombre de licenciés est aujourd’hui de 150 membres qui se répartissent en entrainement de 25 maximum au gymnase Jean Emond. « L’évolution du club n’est pas vraiment en nombre de licenciés, le plafond de verre est atteint pour les accueillir. Sa progression tient surtout dans les activités que l’on propose au sein du club qui ont évolué à travers le temps » poursuit Jany Chandon. En effet, passant d’une simple activité de loisir au départ avec l’école de loisir qui perdure encore aujourd’hui avec des groupes enfants et adultes où l’on apprend simplement les bases, freinage et positions tout en s’amusant, le Vendôme Roller Club se diversifie en créant la section Roller Hockey, la première activité compétition du club où même certains membres ont été sélectionnés en championnat de France des U15.

Puis la section vitesse se créait au VRC en 2021 grâce à la nouvelle équipe dirigeante au sein de la Ligue Régionale du Centre de roller qui souhaitait développer cette discipline et offrait de nombreux stages aux jeunes. Le VRC avec ses licenciés motivés évoluent d’ailleurs très vite sur route, car en 2024 et le 29 mai, le club remporte, par équipe, le championnat régional sur piste deux années de suite.

Chaque année, certains membres du VRC s’inscrivent au 24h du Mans de roller où, par équipes, ils parcourent les 4,1 km de la piste pendant 24 heures dans une ambiance très conviviale malgré le challenge. D’ailleurs, les 12 et 13 juillet au Mans, cinq membres du club, dont le président, participeront, pour la première fois à la course en solo, un challenge osé, peut-être pour fêter, à leur façon, les 10 ans de ce club actif plus que jamais.