Réhabilitation du Foyer Soleil

À Saint-Ouen, la résidence autonomie Foyer Soleil a subi en 2024 plusieurs rénovations importantes comme l’isolation thermique totale en extérieure. En janvier, Jeannine Vaillant, maire de Saint-Ouen, a pu inaugurer cette transformation, accompagnée de Florence Doucet, présidente de Terres de Loire Habitat, organisme propriétaire du lieu et de son directeur Erik Ledorguet ainsi que d’Elisabeth Dugardin, vice-présidente de la CARSAT.

Construit en 1978, le Foyer Soleil, résidence autonomie qui se situe dans une position intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD, alliant logement privé et espaces de vie collective, avait besoin d’une rénovation thermique à l’heure des économies d’énergie et pour le bien-être de ses occupants. « Cet établissement a bénéficié de travaux d’entretien courant au fil du temps et de travaux plus lourds en 2010, 2012 et 2017 qui se sont concentrés sur le remplacement des menuiseries et de la chaudière collective ainsi que la réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses et la rénovation de l’ensemble des salles de bain » précisait Florence Doucet.

Aujourd’hui, pour un montant global de plus d’un million d’€, cette réhabilitation thermique effectuée par l’entreprise Isolba de Saint-Ouen a été une véritable occasion d’améliorer le cadre de vie des résidents et d’embellir les extérieurs notamment l’entrée qui s’habille dorénavant de bois. «En rénovant ce lieu, nous avons pris également un engagement envers l’environnement car en améliorant l’efficacité énergétique, nous contribuons à la réduction des émissions de gaz à effet de serre » concluait la maire dans son discours.