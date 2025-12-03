Les 5 et 6 décembre 2025, le Téléthon fera vibrer toute la France aux côtés de Santa pour soutenir les malades et accélérer la recherche contre les maladies rares. En Vendômois, de nombreuses animations sont programmées pour récolter des dons.

AREISNES/MESLAY

Vendredi 5 décembre, vente de potage et crêpes sur commande, 06 08 14 27 17

BEAUCE LA ROMAINE

Samedi 6 décembre 9h – marche. De 9h à 17h30 – Salle des fêtes – Diverses animations sportives et récréatives – vente de crêpes

DANZE

Samedi 6 décembre à partir de 19h30, salle des fêtes, karaoké et pizzas, réservations au 06 48 25 62 08

DROUE

Samedi 6 décembre vente d’objets chez les commerçants

Dimanche 7 décembre Vente d’objets Salle des sports

LA CHAPELLE VICOMTESSE

Vendredi 5 décembre – Repas – s’adresser en mairie

MOREE

Vendredi 5 décembre 20h30, concert de trompes de chasse, église de Morée.

NAVEIL

Samedi 6 décembre de 9h à 18h, magasin Nature and Co, expo de peintures

SAVIGNY SUR BRAYE

Vendredi 5 décembre 20h, salle des fêtes, patates à la crème, réservation au 06 88 68 32 59

VENDOME

Vendredi 5 décembre dès 8h. Place St Martin, vente de crêpes organisée par AVF

Vendredi 5 décembre de 14h à 17h30. Vente de crêpes, parking Régie de Quartier. Organisée par la Régie de Quartier

Vendredis 5 décembre et 2 janvier de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Don de sang salle quartier du Temple

Samedi 6 décembre, de 10h à 19h, vente de crêpes magasin Optic 2000

Samedi 6 décembre, de 16h à minuit, escalade au gymnase des Grands Prés, inscriptions sur place.

Samedi 6 décembre, au Centre Aquatique des Grands-Prés. 14h30 à 17h : parcours enfant encadré par moniteur. 17h15 : aquagym. 18h : aqua-bike (activité 5£ chacune). De 15h à 18h30 : défi 36,37 km nage avec palmes. 18h : baptême de plongée. Vente de gâteaux – boissons

Dimanche 7 décembre de 14h à 18h, au Minotaure, Téléthon en musique, spectacle chorale et chanteurs

VILLEFRANCOEUR

Vendredi 5 décembre 19h, salle des fêtes – Audition élèves de Music’en Cisse – Chorale enfants et cœur de Cisse – Organisé par Music’ en Cisse

(Liste non exhaustive)