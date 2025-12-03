Royal Garden à Saint-Calais, 100% esprit anglais

Même si la société Royal Garden, spécialiste en cadeaux et décoration, ne fournit exclusivement que les professionnels, en décembre, c’est un peu le choix du Père Noël. En effet, ce mois-ci, c’est une ouverture exceptionnelle pour des ventes privées pour les particuliers avec des réductions allant jusqu’à 50%.

Quarante ans d’existence cette année, l’aventure de Royal Garden a débuté à Paris dans la boutique sur l’Île Saint-Louis avec à sa tête Timothy Gallant, sujet britannique exilé en France. L’idée qui est toujours d’actualité, c’est de présenter des objets singuliers, tissus ou produits à l’esprit très british, design raffiné et couleurs intemporelles. « L’entreprise avec ses entrepôts s’est installée à Saint-Calais en 2007, de la simple boutique parisienne abandonnée, Royal Garden est devenu distributeur des produits à l’esprit anglais pour toute la France. Timothy ne cherchait pas à vendre son entreprise, il cherchait à la transmettre avec tout son passé et ses salariés. Quand nous nous sommes rencontrés, mon projet de reprise fut un coup de cœur pour nous deux et mon profil commercial lui plaisait également permettant de relancer une belle endormie » détaille Sophie Dollon, nouvelle gérante de la société qu’elle a rachetée en mai 2019.

Ainsi Royal Garden, depuis cinq ans a développé deux activités. Toujours la décoration d’inspiration anglaise mais également la propre marque de la société où Sophie Dollon travaille avec des artistes et designers français sur des objets plus contemporains avec des matières plus respectueuses de l’environnement mais toujours dans la décoration ou le cadeau.

Depuis la reprise, chaque année Royal Garden, en décembre lance une grande braderie, sorte de merveilleuse caverne d’Ali Baba pour permettre tout à chacun de trouver le cadeau à des prix réduits, fins de série ou objets de démonstration avant le nouveau catalogue de janvier. Tous ces objets on les trouve tout le reste de l’année dans les papeteries et les magasins de décoration, tasses et mugs chez les torréfacteurs ou dans les boutiques des châteaux comme à Villandry ou Chenonceau. Tout un univers à découvrir à petits prix…

Royal Garden à Saint Calais (72), 2 rue du Champ de la Croix

Braderie de Noël les vendredis 5 et 12 déc. (14h30-19h) et samedis 6 et 13 décembre (10h-17h)

02 43 63 06 06 – royalgarden.fr