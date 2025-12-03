Économie et sociétéÉchos du commerce

Royal Garden à Saint-Calais, 100% esprit anglais

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 31 secondes
11 2 minutes de lecture
royal garden 1
Véronique, vendeuse chez Royal Garden

Même si la société Royal Garden, spécialiste en cadeaux et décoration, ne fournit exclusivement que les professionnels, en décembre, c’est un peu le choix du Père Noël. En effet, ce mois-ci, c’est une ouverture exceptionnelle pour des ventes privées pour les particuliers avec des réductions allant jusqu’à 50%.

Quarante ans d’existence cette année, l’aventure de Royal Garden a débuté à Paris dans la boutique sur l’Île Saint-Louis avec à sa tête Timothy Gallant, sujet britannique exilé en France. L’idée qui est toujours d’actualité, c’est de présenter des objets singuliers, tissus ou produits à l’esprit très british, design raffiné et couleurs intemporelles. « L’entreprise avec ses entrepôts s’est installée à Saint-Calais en 2007, de la simple boutique parisienne abandonnée, Royal Garden est devenu distributeur des produits à l’esprit anglais pour toute la France. Timothy ne cherchait pas à vendre son entreprise, il cherchait à la transmettre avec tout son passé et ses salariés. Quand nous nous sommes rencontrés, mon projet de reprise fut un coup de cœur pour nous deux et mon profil commercial lui plaisait également permettant de relancer une belle endormie » détaille Sophie Dollon, nouvelle gérante de la société qu’elle a rachetée en mai 2019.

Ainsi Royal Garden, depuis cinq ans a développé deux activités. Toujours la décoration d’inspiration anglaise mais également la propre marque de la société où Sophie Dollon travaille avec des artistes et designers français sur des objets plus contemporains avec des matières plus respectueuses de l’environnement mais toujours dans la décoration ou le cadeau.

Depuis la reprise, chaque année Royal Garden, en décembre lance une grande braderie, sorte de merveilleuse caverne d’Ali Baba pour permettre tout à chacun de trouver le cadeau à des prix réduits, fins de série ou objets de démonstration avant le nouveau catalogue de janvier. Tous ces objets on les trouve tout le reste de l’année dans les papeteries et les magasins de décoration, tasses et mugs chez les torréfacteurs ou dans les boutiques des châteaux comme à Villandry ou Chenonceau. Tout un univers à découvrir à petits prix…

Royal Garden à Saint Calais (72), 2 rue du Champ de la Croix
Braderie de Noël les vendredis 5 et 12 déc. (14h30-19h) et samedis 6 et 13 décembre (10h-17h)
02 43 63 06 06 – royalgarden.fr

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 31 secondes
11 2 minutes de lecture
Photo de Alexandre Fleury

Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

Articles similaires

affiche paulin 30x40 telethon2025 1

Téléthon

il y a 2 heures
forum job hiver 2025 2

Forum Jobs d’Hiver et petits boulots

il y a 8 heures
logo avf

ça se passe à l’AVF Vendôme

il y a 1 jour
janvier 25

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois

il y a 2 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page