La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

Rhinocéros, théâtre, par Bérangère Vantusso du centre Dramatique National de Tours. Jeudi 4 décembre à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. A partir de 14 ans. Durée 1h30. Tarifs de 15 à 20€.

Musiques de films – rythmes cuivrés Prix du Public au festival « Le son des cuivres » de Mamers (72). Mardi 9 décembre à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public, dès 8 ans. Durée 1h50. Tarifs de 30 à 35€. Quinze cuivres et percussions de l’Orchestre symphonique de la Région Centre-Val de Loire et le chœur de l’Opéra de Tours se retrouvent pour honorer l’histoire du 7e Art ! Avec une mise en espace et une scénographie originales, les musiciens traversent les siècles et revisitent les compositions d’une vingtaine de chefs-d’œuvre cinématographiques. Le programme est réjouissant : Les Demoiselles de Rochefort, Cyrano de Bergerac, Taxi Driver, Manon des Sources, Rocky, Le Bon, la Brute et le Truand… et tant d’autres !

Voyage au pays de l’inséparé, théâtre par la Cie La belle meunière Mercredi 7 janvier à 20h au théâtre Olympia à Tours. Tout public à partir de 14 ans. Durée 1h30. Tarifs de 9 à 17€ La lecture de l’ouvrage L’inséparé du philosophe Dominique Quessada, a poussé Marguerite Bordat et Pierre Meunier, à esquisser une expérience sensible nouvelle : celle d’un espace sans hiérarchie, un espace inséparé où tout, vous, nous, les choses, le temps, le dehors, le dedans, les mots, la pensée, le velours des fauteuils, le sourire d’un ouvreur, la poussière dans l’air, le claquement d’une porte, la mort de la tragédienne, seraient au même plan, reliés et se répondant…

Franges, jazz. Lauréat «Jazz migration» 2025. Vendredi 9 janvier à 20h30 au 3e Volume du Minotaure à Vendôme. Tout public. Durée 1h. Tarifs de 15 à 20€. Franges est un quintet hybride, mélangeant l’acoustique des souffles, les sons électroniques/électroacoustiques et les synthétiseurs. Conçue pour reproduire des impressions oniriques et intimes, la musique de Franges est méditative et intuitive, narrative et généreuse. Les sons acoustiques sont parfois déformés, reproduits, transformés, augmentant les perspectives et les plans sonores.