Tous à la déchetterie !

Le syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois (Val Dem) renouvelle son opération «Tous à la Déchetterie», ouvert au public le samedi 14 septembre.

La manifestation préparée de longue date et prévue en juin dernier n’avait pu se dérouler correctement pour cause d’intempérie. «Un temps de tempête avec des vents violents le 7 juin dernier est venu gâcher cette grande première. Une décision d’annulation difficile mais qui a été mûrement réfléchie et validée par le président, Thierry Boulay, car les sites devenaient dangereux pour le public et les nombreux intervenants aux ateliers» précise Pauline Fick, chargée de communication au Syndicat.

La date se décale à la rentrée non pas un vendredi mais un samedi, pour attirer un public plus large, avec une animation supplémentaire sur le recyclage des piles à Morée. Samedi 14 septembre, les sept déchetteries du Syndicat mixte VAL DEM seront ouvertes simultanément. Chacune aura une thématique différente avec des animations, jeux, démonstrations… Associé avec des associations pertinentes et partenaires comme Dos d’Âne à Naveil, VAL DEM anime ces ateliers pour sensibiliser ses concitoyens aux déchets et au recyclage que l’on soit adulte ou enfant, jeune ou vieux. Une occasion également de mettre en avant les gardiens des déchetteries que l’on aperçoit au moment où nous nous y déplaçons. Connaître leur métier, leur contrainte, leur savoir-faire en terme de tri, l’occasion de leur poser des questions également pour comprendre comment fonctionne une déchetterie avec le devenir des objets que l’on jette. Savoir par exemple quelle conséquence si je me trompe de benne ?

Animations des déchetteries-Samedi 14 septembre de 14h à 17h30:

Danzé : Et après la déchetterie, que deviennent nos déchets ? Tout savoir sur les filières de recyclage des déchets de déchetterie.

Naveil : réparation DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) avec la participation de l’association Dos d’Âne – démonstration et conseils de réparations de petits appareils électroménagers

Vendôme Sud : Jardin et démonstration de compostage et de broyage, conseils pour jardiner autrement et composter

Morée : Grande Collecte de piles ! Apportez vos piles

Selommes : Recyclage du plastique pour tout savoir sur le tri et le recyclage des différents types de plastique

Saint Ouen : Meubles – récupération et customisation de meubles avec la participation de Nyne, artisan d’art et la fabrication de meubles en palettes avec le Régie de Quartier et service de la Recyclerie

St Amand Longpré : Déchets dangereux avec la participation de l’association Perche Nature – jeu et prévention des risques liés aux déchets dangereux et bien apprendre à les reconnaître pour mieux les traiter

Le Petit Vendômois