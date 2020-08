Un 22e anniversaire riche en nouveautés

Outre les consignes propres à la pandémie Covid19, qui y seront strictement appliquées, ce qui causera certaines frustrations dans ce temple où la manipulation avec les mains et la palpation sont primordiales, La Maison de la Magie de Blois, «site de ce type unique en Europe», attaque sa 22e saison. Située face au château royal de Blois, elle compose avec celui-ci un rendez-vous incontournable pour les touristes, mais aussi les Loir-et-Chériens qui privilégieront leurs vacances sur le territoire…

Fortement sécurisée, la visite laissera place à la découverte de nouvelles structures aménagées pour cette saison placée sous le signe des esprits, des fantômes, du spiritisme, et du surnaturel. De quoi épater et surprendre les plus blasés, qui, une fois franchi le Passage des Mystères relooké, partiront à la découverte de la salle Jean-Eugène Robert-Houdin enrichie et transformée avec un foisonnement de pièces de collections authentiques, dont son unique baguette de magie et plusieurs des accessoires ou automates qu’il inventa, sans oublier la dernière acquisition de cette année. L’horloge de table signée Émile Robert-Houdin, horloger et fils aîné du magicien local, représentant «La Mort du Christ», ajoute son poids historique indéniable aux autres trésors abrités à La Maison de la Magie.

Cette année, les fantômes seront les vedettes de l’exposition thématique inédite autour des influences entre le spiritisme et l’illusionnisme, des années 1850 à nos jours. Expositions, ateliers, animations, photomatons… apporteront un accompagnement ludique et pédagogique à ce thème qui ne laissera personne indifférent.

Par divers documents, tableaux, articles de presse, photos, livres, programmes et autres précisions, la vie du chasseur de faux spirites, Paul-Alfred De Saint-Génois-de-Grand-Breucq, dit Professeur Dicksonn (1857-1939), magicien saltimbanque de La Belle Époque, n’aura plus de secrets pour les visiteurs.

Le spectacle quotidien, avec application stricte des règles sanitaires Covid 19 dont le port du masque, demeurera, en final de la visite, avec au programme des illusions plus magiques les unes que les autres réglées par Bertran Lotth, grand metteur en scène en ce domaine, et La Maison de la Magie accueillera pour les vacances de la Toussaint l’équipe de France et ses maîtres magiciens en résidence et en spectacles…

Deux grandes soirées-spectacles auront lieu les samedis 14 novembre et 12 décembre et diverses animations, projections, ateliers sont d’ores et déjà calés pour cette 22ème saison qui en appelle d’autres, sauf si une nouvelle pandémie vient contrarier les esprits sereins de La Maison de la Magie.

Richard Mulsans