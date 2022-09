Un policier vendômois à l’honneur à la préfecture de Blois

Dans les jardins de la préfecture de Blois, François Pesneau, préfet de Loir-et-Cher, a présidé les cérémonies célébrant la Fête nationale du 14 juillet dernier, en rappelant les valeurs et les symboles de cette journée exceptionnelle dans la vie d’un Pays libre.

Il lança un appel à la solidarité, ici, en France, certes, mais aussi envers d’autres pays, comme l’Ukraine en guerre, avant de souhaiter qu’ici, en France, chacun(e) joue collectif face aux défis qui n’allaient pas manquer d’arriver.

«Comme l’ont accompli nos anciens combattants lors des précédents conflits, il faudra se montrer solidaires, mais aussi offensifs et résistants face à la crise qui s’annonce et cela ne pourra réussir que s’il y a cohésion et unité nationales».

Puis, François Pesneau procéda à la distribution de médailles et/ou lettre de félicitations à plusieurs Loir-et-Chériens méritants.

Une médaille d’honneur fut remise au lieutenant Christophe Delaleu, sapeur-pompier professionnel (coordination des centres de vaccination) et à Caroline Regnard, infirmière-sapeur-pompier (service santé et gestion de crise anti-Covid), avant l’attribution de trois médailles pour actes de courage et dévouement.

Le maréchal des logis, Bertrand Chailles (PSIG de Romorantin-Lanthenay) pour son intervention face à un forcené et la protection-sauvetage de son environnement, alors qu’il menaçait de faire sauter son domicile ; Gaël Kehaian, chauffeur de taxi, qui permit de libérer une de ses consœurs retenue en otage, dans le coffre de sa voiture, par un individu dangereux et, enfin, le gardien de la paix Meddy Perrot, du commissariat de police de Vendôme, pour le courage exceptionnel apporté à sauver une famille lors d’un incendie, furent «épinglés». Avant une lettre de félicitations pour acte de courage et dévouement, au sapeur-pompier professionnel Matthieu Demigné, qui avait sauvé une dame âgée, également, lors d’un incendie.

Le tout s’est terminé par une vibrante Marseillaise.