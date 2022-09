Exposition des artistes du Vendômois

Du 16 au 28 septembre, l’Association des artistes du vendômois propose son exposition annuelle à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme, avec comme invités Odile Jacenko et Jean-Pierre Milard

Démarche artistique d’Odile Jacenko

«La peinture m’a toujours fascinée, la couleur je crois et puis la forme des choses … Je suis née peintre, je l’ai toujours su, c’est comme ça !

Ma pratique professionnelle m’a poussée vers le figuratif, le trompe l’œil. Je sais faire d’immenses paysages, des « portraits de ville », et j’en ai fait beaucoup.

Tout ça, ce sont des travaux de commande, et j’adore ça, mais, parallèlement j’ai toujours eu besoin de liberté, de quelque chose de plus créatif

A force de regarder les choses, le regard change, je vois de plus en plus de détails, elles sont de plus en plus riches, le graphisme d’une feuille, les oreilles d’un chien, tout suscite l’imagination…

Un jour, je regardais un interview de David Hockney et il disait en regardant un mur blanc, vous voyez, mème ce bout de mur, je le trouve intéressant.

Grande leçon !!!

Nous sommes submergés d’images et je trouve que notre travail d’artiste, c’est de montrer autre chose. Pour moi, mon travail c’est de suggérer, intriguer, faire ressortir des coïncidences, montrer ce que l’on ne voit pas tout de suite. Montrer ce que l’on ne voit pas, la beauté des choses… S’arrêter pour regarder, être sensible à la magie de la lumière… Le regard est un apprentissage, c’est différent de voir, c’est bien plus que ça ….

C’est ce que j’essaie de faire».

Jean-Pierre Milard

«Depuis plusieurs années, je réalise des sculptures filiformes que je nomme «totems».

J’ai toujours été attiré par la force mystérieuse de la statuaire dite «primitive» (d’origine africaine ou orientale) qui m’a inspiré certaines de mes réalisations.

Les têtes de mes personnages sont en terre cuite, les corps quant à eux sont constitués de matériaux divers : ciment, résine…, le tout agrémenté d’éléments décoratifs trouvé ici et là.

En plus des «totems», je réalise des sculptures en terre cuite de différents tailles. Je m’intéresse également à la technique du «raku».